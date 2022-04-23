 

Загадочный оранжевый шар уже несколько месяцев летает над Техасом

23.04.2022, 9:02, Разное
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Житель Техаса рассказал местным СМИ, что он вот уже несколько месяцев как видит таинственный шар в небе, ярко сияющий оранжевым светом. В одном из случаев он сумел заснять его на видео.

Сэл Санчес из городка Кайл, округ Хейс, штат Техас, США, а также еще несколько человек заявляют, что как минимум несколько последних месяцев они видят в небе загадочный оранжевый шар.

Впервые Сэл увидел этот движущийся объект в январе 2022 года, а после этого еще несколько раз, в том числе недавно, в прошедшее воскресенье, когда его глазам предстало “настоящее световое шоу” из нескольких сияющих шаров.

Также это шар видел сосед Сэла и его родные и шар был не один:

– Моя дочь тоже видела это. Там было два шара, которые шли с юга на север, и они встретились с еще одним, который летел с севера на юг, и потом он развернулся и последовал за другими обратно.

Сэл не верит, что это мог быть самолет и тем более беспилотник, потому что объекты всегда двигались совершенно бесшумно, хотя летели довольно низко.

Тем временем местный уфолог Джейн Кайл заинтересовалась этим случаем и начала свое расследование:

– Если это беспилотник, то это должен быть очень дорогой и продвинутый беспилотник. Дроны могут летать на высоте 400 футов, довольно высоко, и есть некоторые продвинутые дроны, которые могут двигаться со скоростью 100 миль в час, – говорит она.

Джейн говорит, что сравнивала видео Санчеса с другими видео НЛО, снятыми в других штатах, и считает, что это явно не китайские фонарики.

Она также отмечает, что до 2006 года гражданским беспилотникам не разрешалось летать в воздушном пространстве округа, однако и в то время местные жители сообщали о подобных загадочных сияющих шарах.

Журналисты FOX 7 обратился в округ Хейс за разъяснениями и представитель округа сказал им, что они не получали уведомления о полетах дронов над округом. FOX 7 задали тот же вопрос руководству города Кайла, но пока не получили ответа.

– Если это что-то не от мира сего, то почему оно летает здесь, в Кайле? – тем временем задается вопросами Сэл Санчес.



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