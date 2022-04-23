 

Мексика подала заявку на вступление в ОДКБ

23.04.2022, 8:51, Разное
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Мексика намерена в ближайшее время подать заявку на присоединение к Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом объявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

«Наша страна столкнулась с геополитическими вызовами и вынуждена защищать себя. Нас окружают страны НАТО с огромным военным потенциалом. Они постоянно пугают нас своими боеголовками, а США похищают простых мексиканцев и принуждают их жить в концлагерях. В этих условиях мы вынуждены обратиться к государствам, которые могут нас защитить. Организация договора коллективной безопасности отлично зарекомендовала себя в решении военных конфликтов, а ядерный арсенал России позволяет с уверенностью смотреть в будущее мексиканского народа», – заявил глава государства.

В рамках договора Россия сможет разместить на территории Мексики пять военных баз, включая ядерное оружие, а также свой подводный флот. На границе с США будет расположен центр радиоэлектронной борьбы. Кроме того, мексиканские военные пройдут обучение по стандартам ОДКБ. 

Ожидается, что все формальности будут улажены 1 июня. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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