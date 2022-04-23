 

Запасы в водохранилищах Крыма достигли рекордных отметок

23.04.2022, 8:32, Новости дня
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Запасы в водохранилищах естественного стока Крыма благодаря обильным осадкам и паводкам достигли рекордных отметок, сообщил заместитель главы Госкомводхоза республики Альберт Кангиев.

«Запасы в водохранилищах Крыма достигли рекордных отметок», – передает РИА «Новости» его слова.

Как сказал Кангиев, за последний год наполняемость водохранилищ увеличилась почти в три раза. При этом из-за обильных осадков приходится сбрасывать воду из некоторых водохранилищ во избежания их переполнения.

«Суммарный фактический объем воды в водохранилищах на сегодня составляет 218 млн кубометров. Плюс, в горах еще лежит много снега. Крым уверенно обеспечен питьевой водой. Плюс у нас уже есть днепровская вода в Северо-Крымском канале», – добавил он.

Напомним, в марте самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой. Рейдовые отряды и воздушный десант позволили обеспечить выход российских войск к городу Херсону. Это дало возможность разблокировать Северо-Крымский канал.

26 февраля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российскими военными была уничтожена дамба, которая перекрывала Северо-Крымский канал.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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