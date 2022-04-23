Прогремел взрыв на шахте в Оренбургской области

На шахте в Оренбургской области произошел взрыв, три человека погибли, сообщили в экстренных службах.

Уточняется, что вышли на поверхность 88 человек. Предварительно, на руднике сдетонировало взрывчатое вещество, три человека погибли, передает РИА «Новости».

«Оренбургская область, город Гай. Произошел преждевременный взрыв при проведении взрывных работ на шахте публичного акционерного общества «Гайский ГОК». В шахте находился 91 человек, 88 вышли самостоятельно, с тремя связь отсутствует», – сказал представитель экстренных служб.

В начале апреля произошло обрушение породы произошло на шахте «Талдинская-Западная» в Кемеровской области. Под завалами оказались два человека, их спасли.

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