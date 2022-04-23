Жители Кременной рассказали, как ждали военных ЛНР и России

Жители освобожденного города Кременная рассказали, как сильно ждали военнослужащих Луганской народной республики и Российской Федерации и встретили их с выдохом «наши приехали, неужели мы уже дома».

«Ребята, когда подъехали на танках, я сразу увидел, это наши, говорю, приехали… Я вчера поехал посмотреть, что к чему, с ребятами посидел возле ресторана разбомбленного, пообщался с ними, поговорил. Назад иду, ко мне парнишка вышел и две банки тушенки дал… Наши приехали. Неужели мы уже дома будем жить, а не с этими», – передает РИА «Новости» слова местного жителя Андрея.

Как отметил житель города, украинских силовиков в городе местные жители боялись, так как они «творили, что хотели», в том числе «грабили людей».

Так, местная жительница Ольга рассказала, что, отходя, украинские силовики обстреливали дома мирных жителей. «Мы вчера шли с дочкой домой, над нами ракету сбили ваши, Слава Богу! Над головой просвистела. Все рады были (когда зашли силы ЛНР и РФ). У меня молитва есть, я молилась, чтоб быстрее пришли», – добавила она.

Ранее в Минобороны сообщили, что силами ВС РФ и Народной милиции ЛНР взят под полный контроль город Кременная, который националисты превратили в укрепрайон, удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов.

Кременная – стратегически важный город в зоне боевых действий в Донбассе. Контроль над Кременной позволит зайти в город Рубежное, за который еще идут бои, с тыловых позиций противника.

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