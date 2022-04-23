 

Главной причиной детской и подростковой смертности в США стало огнестрельное оружие

23.04.2022, 8:05, Разное
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В Соединённых Штатах дети и подростки до 19 лет чаще всего погибают от огнестрельных ранений — в 2020 году таких случаев стало на 29% больше, пишет Sky News со ссылкой на исследование учёных из Мичиганского университета. При этом в этой возрастной категории значительно сократилось число ДТП с летальным исходом, однако отравление наркотиками подскочило на 89% и заняло третью строчку среди причин смерти.


AP

В 2020 году больше детей и подростков от 1 до 19 лет в США погибло от огнестрельных ранений, чем от ДТП или передозировок, приводит Sky News результаты анализа федеральной базы данных в Мичиганском университете. Подробная статья, посвящённая этому исследованию, опубликована в «Медицинском журнале Новой Англии».

Во время работы с данными Центров по контролю и профилактике заболеваний учёные выяснили, что в 2020 году более 4300 человек до 19 лет погибло в результате огнестрельных ранений, включая самоубийства, убийства и непредумышленные смерти, — на 29% выше, чем в предыдущем году. При этом число смертельных случаев среди детей и подростков в результате аварий «значительно сократилось за последние 20 лет» и составило 3900 человек. В то же время на 83% выросло число умерших от отравления наркотиками (1770 человек) — теперь передозировка заняла третью строчку основных причин смерти в этой возрастной группе.

Соавтор статьи и доцент Мичиганского университета Джейсон Голдстик рассказал в интервью NBC News, что впервые за последние 40 лет число детей, погибших от огнестрельных ранений, оказалось выше, чем погибших в автомобильных авариях. По его словам, большинство этих смертей приходится на убийства, и такая многолетняя, «вызывающая тревогу» тенденция показывает, что правительство «по-прежнему не может защитить молодое поколение от предотвратимых причин смерти».

В 2020 году среди всех групп населения более 45 тыс. американцев лишились жизни в результате огнестрельных ранений, что на 13% выше показателей прошлого года, констатирует Sky News. Большую часть этих случаев составляют убийства — их число выросло на 33%. Соавтор статьи и заместитель президента по исследованиям Ребекка Канингем подчёркивает что «насилие с применением огнестрельного оружия одна из важнейших проблем, стоящих перед (американским. — ИноТВ) обществом». Эксперт отмечает, что, судя по официальным данным, этот кризис «становится всё более интенсивным», и учёные Мичиганского университета продолжат работать над тем, чтобы «создать более безопасное и энергичное общество по всей стране».



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