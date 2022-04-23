«Сейчас или никогда» — в День Земли NBC предлагает задуматься о борьбе с изменением климата

Ежегодный День Земли стал поводом для NBC напомнить зрителям о том, к чему приведёт изменение климата: в своём последнем исследовании ООН наметила план действий для исключения катастрофических последствий глобального потепления. В эфире американского телеканала приглашённый эксперт подчеркнул, что сейчас наступает переломный момент, и все — в том числе обычные люди — должны действовать сообща ради спасения планеты.

ВЕДУЩАЯ NBC: Сегодня День Земли — отличный повод, чтобы оценить состояние нашей планеты и объединиться для совместных действий.

С нами на связь выходит доктор Рэдли Хортон, научный сотрудник и исследователь климата в Колумбийском университете. Доброе утро, доктор, спасибо, что согласились к нам присоединиться.

Итак, ранее в этом месяце ООН опубликовала последнее исследование климата, в котором наметила план, которому должны следовать люди, чтобы избежать наихудших последствий изменения климата. Так что в День Земли я хотела бы спросить, что вы из этого извлекли и в каком мы сейчас положении?

РЭДЛИ ХОРТОН, научный сотрудник земной обсерватории Ламонт-Доэрти при Колумбийском университете: Ещё никогда проблема была настолько безотлагательной. Сейчас глобальное потепление составляет более 1°С. Кажется, что это немного, однако мы уже часто наблюдаем так много подтоплений прибрежных районов, когда сочетаются жара и влага, при которых люди буквально не могут выжить — пожары и засухи. Так что мы действительно приближаемся к такой точке, что если мы не сократим значительные объёмы выбросов и не адаптируемся, защищая самые уязвимые слои населения, мы может оказаться в ситуации, когда последствия будут происходить слишком быстро, чтобы мы могли на них реагировать, особенно для защиты самого уязвимого населения мира.

ВЕДУЩАЯ NBC: Прямо сейчас в нижней части нашего экрана можно прочитать: «Сейчас или никогда». Также часто встречается термин «переломный момент», это примерно одно и то же. Мы как бы уже в этой точке. Но сложно понять, что на самом деле это означает. Что он означает для вас и как близко мы к этой точке?

РЭДЛИ ХОРТОН: «Переломный момент» — это действительно очень важный концепт. По сути это означает, что на некоторое время мы в водительском месте. Количество парниковых газов, которое мы выделяем, напрямую влияет на то, насколько потеплеет климат, насколько он повлияет на сельское хозяйство. Однако «переломный момент» указывает на то, что где-то на этой прямой, пока мы увеличиваем количество парниковых газов, мы можем потерять контроль над ситуацией, потому что могут возникнуть новые процессы, которые изменят основополагающие принципы. Так что внезапно оказывается, что небольшое увеличение температуры на самом деле меняет климатическую систему. Например, растапливая ледяной покров Арктики, который благодаря белой поверхности так хорошо отражает лучи солнца — при небольшом потеплении, которое растопит этот ледяной покров, глубины океана под ним окажутся без защиты. Теперь солнце сильнее нагревает океан из-за возможного бесконтрольного парникового эффекта или по крайней мере эффекта, когда небольшой объём выбросов наносит больше ущерба, чем в прошлом. И это только что касается климата. Когда мы говорим о людях, продовольственных системах, уязвимых слоях населения, которые пытаются заплатить налоги, — в этих случаях мы также беспокоимся об этих «переломных моментах». В какой-то момент чем больше мы увеличиваем число выбросов, тем выше опасность, что нам станет сложнее предсказывать изменения в наших социальных системах и слабых местах, так что может возникнуть опасность, что мы не сможем успевать за ними и защищать население.

ВЕДУЩАЯ NBC: И перед тем, как мы вас отпустим, давайте закончим на чём-нибудь положительном. Что мы, простые люди, можем сделать в нашей повседневной жизни, чтобы бороться с этим? Что вам кажется наиболее многообещающим?

РЭДЛИ ХОРТОН: Переломные моменты могут также оказать положительное влияние. Мы видим, что цена на возобновляемые продукты так быстро снижается, батарейки становятся дешевле. Сейчас люди могут предпринять реальнее шаги для сокращения своих выбросов: переходите на возобновляемые продукты; меньше потребляйте; убедитесь, что вы не выбрасываете так много еды; возможно, сократите число авиаперелётов. Мы видим, что молодёжь и инвестиционные компании вместе требуют, чтобы предприятия сокращали свои выбросы, готовились к таким климатическим угрозам. Таким образом, «переломный момент» начинает играть в нашу пользу.

ВЕДУЩАЯ NBC: Доктор Рэдли Хортон, мы благодарим за уделённое нам время. Спасибо и счастливого Дня Земли!

РЭДЛИ ХОРТОН: Вам того же, спасибо!



Дата выхода в эфир 22 апреля 2022 года.