 

Байден пожаловался на превращение Республиканской партии США в партию Трампа

23.04.2022, 7:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Республиканская партия США превращается в «партию Make America Great Again (Сделаем Америку снова великой)», сообщил глава государства Джо Байден.

Байден посетовал, что это уже «не республиканская партия ваших отцов». «Все, что нужно сделать: взглянуть на то, что проигрывают этим утром. О записи, которая была опубликована», – приводит его слова РИА «Новости».

Как сообщил президент США, Республиканская партия превратилась в «партию MAGA» – движение бывшего американского лидера Дональда Трампа. По словам Байдена, «эти ребята – другая порода», а «не те, с которыми» он «работал столько лет».

Напомним, американские СМИ пишут, что Трамп сообщил лидеру республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса Кевину Маккарти, что частично несет ответственность за беспорядки при штурме Капитолия 6 января 2021 года. Был опубликован фрагмент аудиозаписи разговора Маккарти. Трамп намекнул на готовность участвовать в выборах президента США. Байден выразил готовность побороться с Трампом за пост президента.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Пинчук: Галстук и свитер Зеленского я подарил Фуксману, мужу Бережной

13.10 / Guardian – Грета Тунберг не исключила встречи с Байденом на климатическом саммите

29.01 / В США назвали самый боеспособный российский истребитель

31.03 / Один из главных фигурантов Уотергейтского скандала умер в США

06.04 / Депутат пожаловался на клип DJ Smash и Моргенштерна в храме

13.03 / Роскомнадзор потребовал снять ограничения с фильма «Крым. Путь на Родину»

06.04 / МИД заявил о скором завершении процедур по денонсации ДОН

06.09 / В Абхазию начались поставки электроэнергии из РФ на время устранения аварии

30.11 / Рада приняла к сведению промежуточный отчет ВСК, которая занималась расследованием дела вагнеровцев

26.06 / Явка на голосовании по Конституции 25 июня составила 9,2%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика