Байден пожаловался на превращение Республиканской партии США в партию Трампа

Республиканская партия США превращается в «партию Make America Great Again (Сделаем Америку снова великой)», сообщил глава государства Джо Байден.

Байден посетовал, что это уже «не республиканская партия ваших отцов». «Все, что нужно сделать: взглянуть на то, что проигрывают этим утром. О записи, которая была опубликована», – приводит его слова РИА «Новости».

Как сообщил президент США, Республиканская партия превратилась в «партию MAGA» – движение бывшего американского лидера Дональда Трампа. По словам Байдена, «эти ребята – другая порода», а «не те, с которыми» он «работал столько лет».

Напомним, американские СМИ пишут, что Трамп сообщил лидеру республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса Кевину Маккарти, что частично несет ответственность за беспорядки при штурме Капитолия 6 января 2021 года. Был опубликован фрагмент аудиозаписи разговора Маккарти. Трамп намекнул на готовность участвовать в выборах президента США. Байден выразил готовность побороться с Трампом за пост президента.

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