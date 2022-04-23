Кампанию США против РФ сочли отработкой «санкционного фронта» против Китая

США создают единый с Евросоюзом санкционный фронт против России, «обкатывая механизм» для будущего противостояния с Китаем, сообщил дипломатический источник.

Источник РИА «Новости» заявил, что США стремятся «подорвать финансовую стабильность и основы технологического развития» России, «разрушить нашу экономику». Однако применяемые для этого механизмы и меры, «создание единого с Евросоюзом санкционного фронта» – это «попытка выстроить единый фронт в рамках будущего противостояния с Китаем».

В период президентства Дональда Трампа трансатлантическая экономическая и политическая координация была нарушена, но при Джо Байдене США и ЕС договорились по мораторию на ряд пошлин, урегулировали спор Airbus и Boeing, заработал трансатлантический Совет по торговле и технологиям. По мнению дипломатического источника, РФ стала «объектом, на котором механизм глобального противостояния, скажем так, обкатывается».

Напомним, глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Китай ждут «серьезные последствия», если он решит помочь РФ обойти санкции. Позднее помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что США увидели признаки оказания Народно-освободительной армией Китая поддержки Вооруженным силам России.

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