 

Стройматериалы подорожают на 30%

23.04.2022, 6:25, Разное
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До конца года цены на строительные материалы в России могут вырасти на 30%, а отделка подорожает минимум в два раза. Такой прогноз сделала Ольга Архангельская, партнер аудиторской компании Ernst & Young.

На рост цен, по словам эксперта, влияют следующие факторы: нестабильный курс рубля, нарушение логистических цепочек, уход ряда компаний из России из-за санкций, кредитная нагрузка, наличие недобросовестных поставщиков и внутренняя борьба застройщиков за надежных поставщиков.

Также серьезной проблемой является отсутствие в России своего полного цикла производства. Хотя на долю импортных стройматериалов приходится не более 30%, нет возможности найти им быструю замену. А значит, даже если объект построен на 95%, отсутствие необходимых комплектующих не позволит завершить 5%.

Резкий рост цен на строительные материалы продолжается второй год. По итогам 2021 года, по данным Росстата, цены выросли почти на 24%, значительно обогнав инфляцию (8,39%).



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