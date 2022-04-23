ФБР предупредило американских фермеров об угрозе хакерских атак

В период посевных работ и сбора урожая сельхозпроизводителям угрожают хакерские атаки, направленные на компьютерные системы фермерских групп, заявило ФБР.

Как информирует ABC, шесть зерновых компаний были атакованы осенью, еще две сельскохозяйственных компании подверглись атакам в 2022 году. ФБР призывает фермерские кооперативы принять защитные меры против потенциальных атак программ-вымогателей.

В прошлом месяце группа хакеров запустила вредоносный компьютерный код в «многонациональную зерновую компанию», которая также предоставляет услуги по производству удобрений, пишет PCMag.com.

Напомним, РФ и Украина занимают почти треть мирового экспорта пшеницы. Западные страны предупреждают о грядущем колоссальном дефиците зерновых и еще большем росте цен. Антироссийские санкции могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна. В этом случае голод угрожает многим государствам, прежде всего на Ближнем Востоке и в Африке.

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