ФБР предупредило американских фермеров об угрозе хакерских атак
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В период посевных работ и сбора урожая сельхозпроизводителям угрожают хакерские атаки, направленные на компьютерные системы фермерских групп, заявило ФБР.
Как информирует ABC, шесть зерновых компаний были атакованы осенью, еще две сельскохозяйственных компании подверглись атакам в 2022 году. ФБР призывает фермерские кооперативы принять защитные меры против потенциальных атак программ-вымогателей.
В прошлом месяце группа хакеров запустила вредоносный компьютерный код в «многонациональную зерновую компанию», которая также предоставляет услуги по производству удобрений, пишет PCMag.com.
Напомним, РФ и Украина занимают почти треть мирового экспорта пшеницы. Западные страны предупреждают о грядущем колоссальном дефиците зерновых и еще большем росте цен. Антироссийские санкции могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна. В этом случае голод угрожает многим государствам, прежде всего на Ближнем Востоке и в Африке.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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