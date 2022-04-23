Мавзолей Ленина закрыли для посетителей

С субботы мавзолей Владимира Ленина временно закрывают в связи с подготовкой празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО.

Указывается, что «допуск посетителей» в мавзолей и к некрополю у Кремлевской стены приостановлен с 23 апреля по 16 мая, передает РИА «Новости».

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил проведение парада 9 мая на Красной площади. Он заявил, что День Победы для РФ является самым святым праздником, и в этом году он будет отмечаться так же, как и всегда. 9 мая военные парады в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 городах России.

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