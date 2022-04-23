Россия обещала пропорциональный ответ на высылку 30 дипломатов из Италии

Состояние двусторонних отношений РФ и Италии находится в «серьезном упадке», сообщил российский посол Сергей Разов.

«И это не зависит от нас», – сказал Разов, выразив сожаление в связи с высылкой «30 наших дипломатов». По его словам, «в ближайшее время будет дан пропорциональный ответ, как того требует дипломатическая практика», передает ТАСС со ссылкой на Rete 4.

Напомним, в начле апреля МИД Италии вызвал Разова и уведомил его о высылке 30 российских дипломатов из страны. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что их высылают по соображениям «национальной безопасности».

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