 

Австрия признала отсутствие выбора в вопросе импорта российского газа

23.04.2022, 4:19, Новости дня
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Австрия не поддержит эмбарго на российский газ, так как зависит от него, сообщил министр финансов страны Магнус Бруннер.

Бруннер отметил, что от санкций «мало толку», если они «ударяют по вам больше, чем по тому, на кого направлены». По его словам, промышленность Австрии настолько зависит от российского газа, что у них «нет выбора». Бруннер не видит смысла в санкциях, от которых экономика Австрии пострадает сильнее, чем экономика России, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Напомним, в австрийской нефтегазовой компании OMV сообщили, что Австрия прекратила импорт и переработку российской нефти. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отказ от российского газа может привести к проблемам в Евросоюзе наступающей зимой.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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