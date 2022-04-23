 

Мэр Николаева не стал отрицать риск обстрелов церквей на Пасху со стороны ВСУ

23.04.2022, 4:19, Новости дня
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Комментируя сообщения о планах украинских военных обстреливать церкви на Пасху, мэр Николаева Александр Сенкевич не стал утверждать, что вооруженные силы Украины на подобный шаг не пойдут.

Сенкевич прокомментировал сообщения о том, что украинские нацбаты собираются обстрелять православные храмы и церкви в Пасхальную ночь, чтобы обвинить в этом российских военных. Хотя мэр и заявил, что об этом сообщают «российские пропагандисты», он не стал опровергать данную информацию, в том числе причастность к ожидаемым обстрелам ВСУ. По его словам, кто бы ни совершал провокации – «украинцы, россияне, буряты» – жертвам провокаций «будет все равно». В связи с этим Сенкевич призвал «не посещать церкви».

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщал, украинские военные намерены обстрелять православные церкви в нескольких областях страны в ночь на Пасху с целью провокации. Он отметил, что для проведения этого плана из нацбатальонов сформировали свыше 70 мобильных групп на автофургонах и внедорожных машинах с минометами («блуждающие минометы»).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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