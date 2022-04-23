Le Monde – Франция решила не возвращать вторую картину из коллекции Морозовых

Франция отказалась отправлять в Россию две картины из коллекции братьев Морозовых, которые принадлежат попавшим под санкции олигархам, пишет Le Monde. Наряду с шедеврами из российских музеев, эти полотна привезли в Париж в рамках выставки «Иконы современного искусства» в Фонде Луи Виттона, и после завершения её работы в начале апреля их должны были вернуть владельцам.



AP

Франция решила задержать вторую картину из коллекции братьев Морозовых, пишет Le Monde. Выставка шедевров мирового искусства из российских музеев, организованная Фондом Луи Виттона, завершилась 3 апреля, однако через неделю стало известно, что французская сторона конфискует одну из предоставленных работ, а теперь — ещё одну.

Как рассказывает французская газета, речь идёт о «Портрете Тимофея Морозова», написанном в 1891 году Валентином Серовым. Картина принадлежит Музею искусства авангарда (МАГМА) в Москве, который в 2001 году создал российский предприниматель Вячеслав Моше Кантор на основе личной коллекции шедевров живописи. Кантор — главный акционер компании по производству минеральных удобрений «Акрон» и считается олигархом из ближайшего окружения Владимира Путина. Его имя попало в санкционные списки Евросоюза, которые стали ответом на проведение российской спецоперации на Украине.

В Министерстве культуры Франции пояснили, что картина Серова не принадлежит напрямую Кантору, поэтому французскому Минфину потребовалось потратить больше времени и собрать больше информации перед тем, как приступить к наложению ареста на произведение искусства. Ранее, 9 апреля, Париж конфисковал первую картину «Автопортрет в сером» кисти Петра Кончаловского, которая находится в собственности российского олигарха Петра Авена, главы Альфа-банка.

В заключение Le Monde отмечает, что выставка «Иконы современного искусства» в Фонде Луи Виттона объединила 200 картин, скульптур и фотографий, которые собрали братья Михаил и Иван Морозовы на рубеже XIX-XX веков. Несмотря на пандемию коронавируса, за время своей работы выставки с 22 сентября 2021 года по 3 апреля 2022 года её успело посетить 1,25 миллионов человек.