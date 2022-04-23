 

Мнение: Может ли генсек ООН остановить спецоперацию?

23.04.2022, 3:30, Разное
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Пресс-секретарь президента России проанонсировал встречу Владимир Путина с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

«Во вторник, 26 апреля, в Москву для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым прибудет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он также будет принят президентом России Владимиром Путиным» – заявил Дмитрий Песков.

Ну встретятся, ну поговорят? Вряд ли президент России после встречи тут же даст команду завершить спецоперацию на Украине. Тем более, что Гутерриш уже призывал к гуманитарному перемирию на Украине с 21 апреля на четыре дня в связи с празднованием православными христианами Пасхи. Мол, пауза открыла бы безопасный проход всех гражданских лиц, желающих покинуть районы нынешней и потенциальной конфронтации, а также позволила бы обеспечить доставку гуманитарной помощи населению в наиболее пострадавших районах – Мариуполе, Херсоне, Донецке и Луганске. Но призыв не был услышан…

Тогда какой смысл в этой встрече? А тем более, какой смысл заранее анонсировать встречу итог которой очевиден? Чтобы довести до народонаселения России, что сегодня Владимир Путин – не изгой, а «политик №1» в мире? Мол, все хотят с ним встречаться, все хотят переговорить с ним хотя бы по телефону?  Мол, вон, даже генсек ООН прилетев в Москву, чтобы встретиться с главой российского МИДа, напросился в Кремль?

На снимке: президент России и генсек ООН, фотография 2019 года, отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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