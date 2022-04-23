 

Мнение: Коротко по Украине. 22.04.2022

23.04.2022, 3:07, Разное
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Коротко по Украине. 22.04.2022

1. Мариуполь.
Остатки группировки противника блокированы на «Азовстали». Территория комбината подвергается артиллерийским ударам. Попытки отдельных групп просачиваться с «Азовстали» пресекаются.

2. Запорожье.
На линии Каменское—Орехов—Гуляйполе без изменений. К востоку от Гуляйполе идут бои. Группировка ВС РФ прощупывает оборону противника к западу от Великой Новоселки.

3. Угледар.
На линии Новомихайловка—Угледар—Великая Новоселка противник удерживает позиции.

4. Марьинка.
Серьезного продвижения в поселке нет. Линия фронта, как и ранее пролегает в районе террикона.

5. Николаев.
Бои в поселках между Николаевым и Херсоном. Противник несет серьезные потери, группировка в Николаева подвергается сильным ударам артиллерии и РСЗО. Линия фронта несколько сдвинулась в направлении Николаева, что признает и противник. Попытки ВСУ продвигаться из района Новоронцовки успеха не имели.

6. Авдеевка.
Без изменений. В районе Новобахмутовки и Новоселки-2 продолжаются бои. Также отмечались бои у Троицкого.

7. ЛНР.
Небольшое продвижение ЛНР в Попасной. Есть сообщения о взятии Новотошковского. Командование ВСУ рассматривает варианты с отходом из Северодонецка в Лисичанск, чтобы избежать дробления группировки.

8. Изюм.
Продвижения в направлении Барвенково пока нет. В направлении Славянска войска приблизились к Красному Лиману. Взято Лозовое. Группировка ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации подвергается сильным ударам.

9. Харьков.
Попытка ВСУ проявить активность к северу от Харькова недалеко от пограничного пункта Гоптовка закончилась серьезными потерями ВСУ, которые пытаются отвлечь ВС РФ от дальнейшего накопления сил на Изюмском направлении. Этой же цели посвящены атаки на фланг изюмской группировки.

10.Одесса.
Без изменений. Противник накапливает силы для обороны города плюс использует поставки оружия из Румынии и горючего из Молдавии для улучшения снабжения войск на Николаевском и Криворожском направлениях.

Трансляция боевых действий на Украине как обычно продолжается в Телеграм https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Источник: Colonel Cassad



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