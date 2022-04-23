Причиной крушения Ан-26 украинские власти назвали туман

Запорожская областная военная администрация утверждает, что украинский самолет Ан-26 разбился из-за тумана.

Украинские власти сообщили, что «причиной крушения стал туман и низкая высота полета». Из-за этого «воздушное судно зацепило высоковольтные линии электропередачи». Самолет направлялся из Запорожья в Ужгород (Закарпатская область), передает ТАСС.

Напомним, украинский Ан-26 упал в Запорожской области. Пресс-служба областной администрации заявила, что при падении самолета один человек погиб и двое пострадали.

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