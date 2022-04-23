 

Причиной крушения Ан-26 украинские власти назвали туман

23.04.2022, 2:55, Новости дня
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Запорожская областная военная администрация утверждает, что украинский самолет Ан-26 разбился из-за тумана.

Украинские власти сообщили, что «причиной крушения стал туман и низкая высота полета». Из-за этого «воздушное судно зацепило высоковольтные линии электропередачи». Самолет направлялся из Запорожья в Ужгород (Закарпатская область), передает ТАСС.

Напомним, украинский Ан-26 упал в Запорожской области. Пресс-служба областной администрации заявила, что при падении самолета один человек погиб и двое пострадали.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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