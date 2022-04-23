 

Американский ведущий Такер Карлсон призвал к аудиту финансов Зеленского

23.04.2022, 2:55, Новости дня
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США следует провести проверку счетов украинского президента Владимира Зеленского, учитывая американскую помощь Украине, сообщил популярный американский телеведущий Такер Карлсон.

Карлсон отметил, что США лишь «за прошлую неделю отправили более миллиарда долларов Украине», а сейчас собираются отправить «еще полмиллиарда долларов для выплаты зарплат сотрудникам бюджетной сферы на Украине». «Не должны ли мы сначала провести аудит финансов Зеленского?».

Он подчеркнул, что подобные решения американские власти принимают на фоне роста инфляции. «Ответ Джо Байдена в том, чтобы напечатать побольше денег и отправить их на Украину» – приводит ТАСС слова журналиста Fox News.

Напомним, Такер Карлсон – влиятельный в США критик политики Байдена в отношении России. Начиная с лета 2020 года ежедневная авторская программа Tucker Carlson Tonight («Сегодня вечером с Такером Карлсоном») на Fox News – самое популярное общественно-политическое шоу Америки со средней аудиторией более чем в 5 млн человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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