Запад не смог изолировать Россию на заседаниях руководства МВФ и ВБ

Страны Запада добивались изоляции РФ на заседаниях руководства МВФ и Всемирного банка, но не достигли своих целей и сорвали публикации коммюнике по итогам сессии, сообщил источник в российской делегации.

Впервые в истории сессия Международного валютно-финансового комитета (МВФК) и Комитета по развитию прошла без принятия итоговых документов – их одобряются на основе консенсуса. Источник ТАСС пояснил, что Запад хотел изолировать Россию, но «эта попытка с треском провалилась», а большинство членов Совета управляющих ВБ «заняло либо пророссийскую, либо нейтральную позицию – 14 против 11 у Запада».

В результате страны G7 «оказались неожиданно для них самих в меньшинстве» и «сорвали выпуск итоговых коммюнике МВФК и Комитета по развитию», так как большинство участников «отказалось включать в них формулировки, осуждающие действия России» на Украине.

При этом западные СМИ утверждали, что за срыв публикации коммюнике якобы несет ответственность Россия. Источник в российской делегации заявил, что на пленарном заседании «представители развивающихся стран делали акцент на необходимости следовать уставам Бреттон-Вудских институтов и избегать политизации». Призыв президента Украины Владимира Зеленского исключить Россию из МВФ и ВБ, прозвучавший на сессии, не пользуется поддержкой в организациях, сказал источник.

Напомним, как указывала американская пресса, нежелание многих стран вводить санкции против РФ по примеру Запада привело к расколу в мире, что, вероятно, позволит Москве обойти ограничительные меры. Лидеры западных держав пытаются построить глобальную коалицию для изоляции России, но сталкиваются с сопротивлением крупнейших развивающихся стран.

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