Мнение: Масло

А вот это удар ниже пояса. Индонезия вводит запрет на экспорт пальмового масла с 28 апреля на фоне нехватки этого продукта внутри страны, сообщает газета Nikkei. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил в пятницу, что запрет вводится на неопределенное время.

Ситуация симметрична тому, что произошло в 2010 году, когда из-за жестокой засухи Россия ввела эмбарго на экспорт зерна, что ударило по странам, зависящим от российских поставок — главной из которых был Египет. И уже через три месяца там вспыхнули беспорядки, завершившиеся через полгода крахом режима Мубарака.

Россия крайне зависима от поставок пальмового масла. Проблема в чудовищной бедности населения, которое не может позволить себе нормальную еду, а потому вынуждено покупать ядовитые суррогаты, основу которых как раз и составляет пальмовое масло. В Россию ввозится порядка миллиона тонн пальмового масла в год, и более 80 процентов его импортируется из Индонезии.

Это реальная проблема, так как в случае дефицита пальмового масла мы не станем есть более здоровую пищу. Мы станем есть такую же отраву, но гораздо более дорогую. «Нормальная» же еда подорожает еще сильнее.

Естественно, что какие-то оперативные запасы пальмового масла есть на складах. Месяца на два-три их хватит. А вот далее все будет зависеть уже от решений, которые будет принимать правительство Индонезии.

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