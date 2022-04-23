 

Принцы Чарльз и Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали редкие семейные фото в день рождения Елизаветы II

23.04.2022, 2:40, Разное
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Сегодня, в день рождения королевы Елизаветы II, члены британской королевской семьи не упустили возможность поздравить Ее Величество с 96-летием. Это уже сделали два наследника королевы – ее старший сын, принц Чарльз, и ее внук, принц Уильям. В их совместными с женами аккаунтах появились поздравительные публикации. Так, принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз поделились как недавними, так и архивными снимками с королевой и написали:

Желаем сегодня Его Величеству королеве особенного 96-го дня рождения в год, когда как мы празднуем ее платиновый юбилей.

На странице Кейт Миддлтон и принца Уильяма появилось более развернутое поздравление, в котором супруги назвали Елизавету “вдохновением для британцев”:

Поздравляем Ее Величество королеву и желаем счастливого 96-го дня рождения! Она – вдохновение для многих по всей Великобритании, в странах Содружества и всего мира, что особенно ценно в этом году. #ПлатиновыйЮбилей.

Первое фото, на котором изображены герцог и герцогиня Кембриджские с королевой, было сделано в 2019 году во время цветочного шоу в Челси. На втором – королева и принц Филипп в окружении правнуков. Этот портрет был представлен в апреле прошлого года после смерти герцога Эдинбургского.



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