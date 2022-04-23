 

Independent – украинские военные впервые проходят подготовку в Великобритании

23.04.2022, 2:30, Разное
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Украинские военные впервые проходят подготовку на территории Британии, пишет The Independent. Как отмечает издание, они прибыли в Соединённое Королевство, чтобы научиться управлять 120 бронемашинами, которые Борис Джонсон пообещал предоставить Киеву.


AP

Украинские военные впервые проходят подготовку в Великобритании, пишет The Independent.

Украинцы прибыли в Великобританию, чтобы научиться управлять 120 бронемашинами, которые британский премьер Борис Джонсон обещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому во время его недавнего визита в Киев.

Джонсон ранее заявил журналистам: «Я могу сказать, что в настоящее время мы в Польше обучаем украинцев использованию противовоздушной обороны, а в Великобритании — использованию бронетехники».

Место проведения этой миссии в Британии и точное количество её участников — общее число которых, по-видимому, составляет «около пары десятков» — держатся в строгом секрете из соображений безопасности, говорится в статье.

Однако, как отмечает издание, подобные учения часто проходят на военных полигонах на Солсберийской равнине в графстве Уилтшир, где недавно руководители оборонного ведомства Украины наблюдали за демонстрацией самоходных зенитных установок Stormer.

Эти установки, предназначенные для запуска высокоскоростных зенитных снарядов Starstreak британского производства, направляются на Украину в рамках пакета военной помощи от Бориса Джонсона.

Как отмечает The Independent, Лондон участвовал в обучении украинских военных с 2014 года, но комментарий Джонсона стал первым официальным подтверждением того, что украинские войска проходят обучение в Великобритании.



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