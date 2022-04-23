 

Медведев высмеял «последовательность и принципиальность» Европы

23.04.2022, 1:30, Новости дня
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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Еврокомиссии об оплате российского газа в рублях.

Медведев в Telegram отметил, что «Европейская комиссия допустила оплату газа в рублях и считает, что указ президента РФ все-таки может применяться европейским бизнесом». «Мы ценим последовательность и принципиальность наших европейских партнеров», – сообщил он. Медведев также указал, что «по свежим данным МВФ, Европа сможет обходиться без нашего газа не более шести месяцев». «Ну а если серьезно, то и недели не протянут», – сообщил зампредседателя Совбеза.

Напомним, Еврокомиссия направила странам Евросоюза письмо с разъяснением, что компании ЕС при соблюдении ряда условий смогут оплачивать российский газ в рублях, не нарушая при этом введенные против Москвы санкции. Прежде Еврокомиссия называла оплату газа рублями нарушением санкций. Директор европейского департамента МВФ Альфред Каммер сказал, что страны Европы смогут без серьезных проблем обходиться без российского природного газа только шесть месяцев.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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