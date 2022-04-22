 

Шольц – Германия не может отказаться от российского газа

22.04.2022, 23:40, Разное
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Германия не может позволить себе эмбарго на российский газ, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своём интервью для DerSpiegel. По словам политика, такой шаг вызовет в стране сильнейший экономический кризис и не поможет разрешить украинский кризис, который можно урегулировать только с помощью переговоров.


AP

Германия делает всё, что в её силах, для помощи Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своём интервью для Der Spiegel. По словам политика, Германия поставила Украине целый ряд вооружений, включающий в себя противотанковое оружие, ПЗРК и боеприпасы.

При этом на данный момент использовавшиеся для помощи Украине запасы бундесвера исчерпаны, отметил Шольц. Он также подчеркнул, что Германия не может поставить украинской стороне тяжёлые вооружения по ряду причин — в том числе ввиду того, что украинские военные не знакомы с немецкой техникой. Кроме того, политик убеждён, что Германия и НАТО не должны становиться сторонами конфликта на Украине.

«Я уже давно заявил, что мы должны сделать всё возможное для предотвращения прямой военной конфронтации между НАТО и тяжёловооружённой супердержавой, такой как Россия. Я делаю всё что могу, для того чтобы предотвратить эскалацию, способную привести к третьей мировой войне. Ядерного конфликта не должно случиться», — приводит издание слова Шольца.

По мнению Шольца, украинский кризис должен быть разрешён посредством мирного соглашения между Россией и Украиной. Канцлер подтвердил, что Германия готова выступить в качестве гаранта безопасности для Киева.

Также политик отверг идею о немедленном эмбарго на российский газ. По словам Шольца, такая мера не поможет решить украинский кризис. «Такой шаг будет иметь огромные последствия для нашей страны, для всей Европы, а также значительно скажется на восстановлении Украины. Поэтому мы не можем позволить этому случиться», — заявил немецкий лидер. Шольц отметил, что эмбарго на российский газ приведёт к сильнейшему экономическому кризису, потере миллионов рабочих мест и закрытию многих производств.



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