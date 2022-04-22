Der Standard – украинский кризис можно разрешить только переговорами, а не поставками тяжёлых вооружений

Поставки на Украину тяжёлых вооружений могут лишь привести к эскалации конфликта, пишет Der Standard. Как отмечает издание, разрешить украинский кризис можно только путём переговоров и компромиссов.



AP

Призывы поставить Украине тяжёлые вооружения становятся всё громче, пишет Der Standard. Тех, кто выступает против этого, критикуют или же высмеивают. Однако в данной ситуации требования о поставке на Украину дополнительного оружия становятся проблемой, считает издание.

Der Standard напоминает, что в самом начале украинского кризиса глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал поставки Украине боевых самолётов, однако затем был вынужден отказаться от своих слов. Примерно так же поступило и правительство Польши: как отмечает издание, оказалось, что поставки тяжёлых вооружений резко повышают риск эскалации конфликта.

Как пишет издание, самый важный вопрос заключается в том, чего хотят достичь сторонники поставок тяжёлых вооружений. Где доказательства того, что в таком случае сократится количество жертв противостояния? Если речь идёт о победе украинской стороны, то как она будет выглядеть? По мнению политолога Хайнца Гартнера, у конфликта не может быть явного победителя, поскольку военное превосходство РФ слишком велико. «Не подкреплённый никакими условиями вывод российских войск нереалистичен», — считает Гартнер.

При этом если все западные лидеры возьмут на вооружение логику эскалации, то это повысит опасность не найти выход из противостояния, пишет Der Standard. Сейчас сомнений нет, считает издание: украинский кризис можно решить только путём переговоров и компромиссов.