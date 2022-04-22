Ученые доказали связь мозга и микробиоты кишечника

Научные сотрудники Института Пастера в ходе исследовательской работы доказали, что связь между активностью мозга и микробиотой кишечника все же существует. Оказывается, изменение состава бактерий влияет на активность нейронов в гипоталамусе.

Новая исследовательская работа выявила связь между аппетитом и активностью нейронов. Ученые обнаружили, что вариант гена, который кодирует рецептор NOD2, может влиять на процессы пищеварения в кишечнике.

Тем не менее, данного факта было недостаточно для доказательства точной связи между мозгом и составом кишечника, но современные методы визуализации помогли экспертам в изучении данного вопроса.