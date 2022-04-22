ИИ помог определить возраст комаров
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Эксперты из Африки и Великобритании в результате новой исследовательской работы создали уникальную систему на основе искусственного интеллекта, которая позволяет с точностью более 95% определить возраст комаров.
В процессе разработки компьютерных алгоритмов ученые воспользовались данными, которые были получены при выращивании генетически различных комаров в лабораторных условиях. Искусственный интеллект постепенно обучался и совершенствовал свои навыки.
Напомним, что ранее для определения возраста комаров пользовались методом инфракрасной спектроскопии. Новый способ основан на той же технологии, но использует искусственный интеллект для повышения точности работы и автоматизации процессов.
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