ИИ помог определить возраст комаров

Эксперты из Африки и Великобритании в результате новой исследовательской работы создали уникальную систему на основе искусственного интеллекта, которая позволяет с точностью более 95% определить возраст комаров.

В процессе разработки компьютерных алгоритмов ученые воспользовались данными, которые были получены при выращивании генетически различных комаров в лабораторных условиях. Искусственный интеллект постепенно обучался и совершенствовал свои навыки.

Напомним, что ранее для определения возраста комаров пользовались методом инфракрасной спектроскопии. Новый способ основан на той же технологии, но использует искусственный интеллект для повышения точности работы и автоматизации процессов.