 

ИИ помог определить возраст комаров

22.04.2022, 23:13, Разное
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Эксперты из Африки и Великобритании в результате новой исследовательской работы создали уникальную систему на основе искусственного интеллекта, которая позволяет с точностью более 95% определить возраст комаров.

В процессе разработки компьютерных алгоритмов ученые воспользовались данными, которые были получены при выращивании генетически различных комаров в лабораторных условиях. Искусственный интеллект постепенно обучался и совершенствовал свои навыки.

Напомним, что ранее для определения возраста комаров пользовались методом инфракрасной спектроскопии. Новый способ основан на той же технологии, но использует искусственный интеллект для повышения точности работы и автоматизации процессов.



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