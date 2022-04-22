 

Пентагон не смог назвать необходимую для помощи Украине сумму

22.04.2022, 22:45, Новости дня
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Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что не может сказать, какова будет стоимость дальнейшей военной помощи Украине.

«Конкретную цифру я назвать не могу. Я не могу сказать, что мы остановились на конкретной сумме, – приводит его слова ТАСС. – Мы заинтересованы в дискуссии с Конгрессом на этот счет. Мы продолжим поддерживать Украину и делать это так быстро, как мы можем».

Кроме того, Кирби сообщил, что Пентагон «не ожидает» завершения российской военной операции на Украине «в ближайшие дни или даже недели». По мнению США, «потенциально боевые действия могут продлиться дольше». У Пентагона нет конкретного прогноза на этот счет, передает РИА «Новости».

По версии США, конфликт мог бы быть прекращен «уже сегодня», если бы Москва «пошла на добросовестные переговоры с Владимиром Зеленским», но у российского руководства «нет никакого намерения делать это».

Как сообщил Кирби, Пентагон получил и рассмотрит обращение группы конгрессменов с призывом развернуть американские полевые госпитали у границ с Украиной для помощи жителям этой страны, но «пока нечего сообщить о каких-либо конкретных планах».

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что возможность встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским зависит от конкретных результатов переговоров Москвы и Киева, на которых Украина пока не проявляет последовательность. До этого в Кремле заявили, что Путин не отказывается от встречи с Зеленским, однако для этого нужно подготовить почву.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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