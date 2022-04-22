Названы пищевые добавки, способные улучшить настроение
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Недавно было доказано, что нейромедиаторы способны повлиять на настроение человека и его когнитивные способности. Эксперты определили ряд пищевых добавок, которые помогут данным химическим веществам работать еще более эффективно.
Нейромедиаторы – это особые соединения, находящиеся в организме человека, которые позволяют наладить контакт между клетками нервной системы, мышечными волокнами. Их деятельность положительно влияет на работу сердца и мозга.
Эксперты выяснили что употребление в пищу таких добавок, как витамины B, C и D, омега-3 жирные кислоты, пробиотики и магний, позволит поддержать действие нейромедиаторов и улучшить настроение, стимулировать мыслительную деятельность.
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