Компания Renault решила продать долю в «АвтоВАЗе»
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Долю французского автопроизводителя Renault в «АвтоВАЗе» может выкупить один из китайских автоконцернов, сообщил источник в госструктурах.
«Рассматривается один из китайских автоконцернов», – сказал он, передает ТАСС.
Renault принадлежит 68% в совместной с Ростехом компании ООО «Лада авто холдинг», которая владеет 100% «АвтоВАЗа».
Ранее сообщалось, что французский автопроизводитель Renault приостановил работу московского завода и начал изучать возможные варианты относительно принадлежащей компании доли в «АвтоВАЗе».
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