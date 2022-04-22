 

Компания Renault решила продать долю в «АвтоВАЗе»

22.04.2022, 21:24, Новости дня
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Долю французского автопроизводителя Renault в «АвтоВАЗе» может выкупить один из китайских автоконцернов, сообщил источник в госструктурах.

«Рассматривается один из китайских автоконцернов», – сказал он, передает ТАСС.

Renault принадлежит 68% в совместной с Ростехом компании ООО «Лада авто холдинг», которая владеет 100% «АвтоВАЗа».

Ранее сообщалось, что французский автопроизводитель Renault приостановил работу московского завода и начал изучать возможные варианты относительно принадлежащей компании доли в «АвтоВАЗе».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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