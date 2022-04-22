Эксперт: Президент тонко чувствует отношение общества к спецоперации на Украине

Процесс сплочения общества вокруг фигуры президента возник с момента начала украинской спецоперации, и этот процесс продолжается до сих пор. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин, комментируя итоги опроса, согласно которому уровень доверия к Путину среди россиян за неделю вновь вырос.

«На мой взгляд, последние замеры общественного мнения отражают два феномена. Первый: цифры, проценты поддержки, которые мы видим, означают поддержку принятого президентом решения по проведению спецоперации на Украине», – считает исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдгрин.

Второй феномен, по мнению политолога, заключается в том, что Владимиру Путину по ходу спецоперации удается улавливать настроения рядовых россиян. «Мы видим, что решения, которые в Москве принимали, к примеру, по отводу сил с севера Украины, подобные жесты доброй воли, – принимались с опорой на настроения в обществе. Угадывание президентом того, что хотят граждане – очень интересный тренд, который нельзя не отметить», – сообщила она.

Два этих феномена взаимно дополняют друг друга и в итоге приводят к такому росту популярности главы государства, полагает эксперт. «У Путина были высокие рейтинги и до начала операции. Но они продолжают расти даже на фоне непростой обстановки. На мой взгляд, это очень показательный тренд», – подчеркнула Линдигрин. «Кстати, судя по другим соцопросам, также растут рейтинги кабинета министров в целом и премьера Михаила Мишустина в отдельности. Из этого можно сделать вывод о том, что общество одобряет те меры, которые принимает правительство в нынешней сложной экономической ситуации, которая складывается из-за западных санкций», – подытожила эксперт.

Как сообщила ранее газета ВЗГЛЯД, уровень доверия и одобрения работы Владимира Путина среди россиян вырос за неделю. Это следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Так, подавляющее большинство россиян (81%) положительно оценили работу российского лидера Путина, отмечен рост доверия к президенту.

Так, на вопрос, «Как вы считаете, Путин работает на своем посту скорее хорошо или скорее плохо», 81% респондентов ответили, что хорошо. Негативно оценили его работу только 10%, примерно столько же затруднились с ответом. При этом, неделей ранее положительно оценивали работу президента 77%, негативно – 12%, передает РИА «Новости». Доверяют Путину 79% россиян (76% неделей ранее), скорее не доверяют ему 12% населения (14% на предыдущей неделе), 9% затруднились с ответом.

Свой опрос провел и ВЦИОМ: по его данным, показатель одобрения деятельности президента в период 11-17 апреля составил 78,4%, рейтинг доверия Путину за этот же период составил 80,7%. Деятельность президента за указанный период не одобрили 13,7% респондентов, выразили недоверие 15,7% населения.

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