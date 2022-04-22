«Тинькофф» решил сменить бренд

«Тинькофф» принял решение до конца года провести ребрендинг и отказаться от старого «именного» бренда, сообщила кредитная организация.

«В 2022 году Тинькофф проведет ребрендинг и откажется от использования старого бренда. Компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение еще более актуальным. «Тинькофф» уже давно перерос первоначальный смысл «именного» бренда: сегодня «Тинькофф» – это второй крупнейший частный банк страны по числу активных розничных клиентов, бизнес «Тинькофф» много лет успешно управляется командой российских менеджеров, банком владеют десятки тысяч инвесторов в РФ и за рубежом», – написали в Telegram-канале кредитной организации.

Бизнесмен Олег Тиньков во вторник на своей странице в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская) выступил с критикой спецоперации РФ на Украине. Группа "Тинькофф" тогда отказалась комментировать пост, назвав это личным мнением и напомнив, что он не принимает решения в компаниях группы и не является сотрудником.

Напомним, бизнесмен Олег Тиньков ранее попал под санкции, которые ввели против РФ в связи с проведением Москвой спецоперации на Украине.

—