Ученые нашли бактерию, которая может перерабатывать метан

Ученые уже давно научились производить электричество путем использования специальных биологических газовых установок на основе метана. Газ сжигается и вращает турбины, которые и генерируют электрическую энергию. Недавно эксперты обнаружили способ, позволяющий существенно повысить эффективность данных приспособлений.

В новом исследовании подробно были изучены бактерии вида Candidatus Methanoperedens. Они обитают в грунтовых водах, которые загрязнены азотом, и используют метан для собственного роста, поглощая и перерабатывая его.

Эксперты поместили бактерии в биологические газовые установки, но только половина вырабатываемого газа тратилась на производство электрической энергии. Скоро данный метод оптимизируют еще больше, и он станет намного эффективнее.