 

Ученые нашли бактерию, которая может перерабатывать метан

22.04.2022, 20:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые уже давно научились производить электричество путем использования специальных биологических газовых установок на основе метана. Газ сжигается и вращает турбины, которые и генерируют электрическую энергию. Недавно эксперты обнаружили способ, позволяющий существенно повысить эффективность данных приспособлений.

В новом исследовании подробно были изучены бактерии вида Candidatus Methanoperedens. Они обитают в грунтовых водах, которые загрязнены азотом, и используют метан для собственного роста, поглощая и перерабатывая его.

Эксперты поместили бактерии в биологические газовые установки, но только половина вырабатываемого газа тратилась на производство электрической энергии. Скоро данный метод оптимизируют еще больше, и он станет намного эффективнее.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Американское издание рассказало о превосходстве России в космосе и тревогах Пентагона

25.03 / Рене Зеллвегер впервые рассказала о знакомстве с бойфрендом Антом Энстидом

02.01 / Мнение: Как не писать фигню в интернете по пьяни по Wi-Fi или проводному соединению

16.02 / Garmin представила часы Enduro с солнечной панелью для зарядки

23.09 / Наблюдатель из КНДР съел полторы сотни бюллетеней на выборах в Хабаровском крае

04.05 / Лев Гудков: «Единство империи в России удерживают три института: школа, армия и полиция»

08.09 / Любовь накануне зла

24.03 / Владимир Пастухов. Операция «Русская хромосома»

29.10 / Новосибирск протестирует транспортную карту “Тройка”

28.04 / Россияне перестали покупать путевки в детские лагеря

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика