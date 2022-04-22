Создана система, способная хранить и высвобождать солнечную энергию

Эксперты из Китая представили общественности инновационный генератор электрической энергии, который работает на солнечных лучах. Сравнительно небольшой размер чипа позволит использовать его во многих приборах и гаджетах.

Работает система на основе технологии MOST, а также специальной молекулы, которая изменяет форму при взаимодействии с солнечными лучами. Разработка способна хранить энергию света, преобразовывать ее в электричество и высвобождать заряд, когда это нужно.

В качестве эксперимента китайские специалисты получили электричество из энергии, переданной им на чипе шведскими коллегами. Ученые уверены, что технология будет пользоваться большой популярностью.