 

Создана система, способная хранить и высвобождать солнечную энергию

22.04.2022, 20:30, Разное
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Эксперты из Китая представили общественности инновационный генератор электрической энергии, который работает на солнечных лучах. Сравнительно небольшой размер чипа позволит использовать его во многих приборах и гаджетах.

Работает система на основе технологии MOST, а также специальной молекулы, которая изменяет форму при взаимодействии с солнечными лучами. Разработка способна хранить энергию света, преобразовывать ее в электричество и высвобождать заряд, когда это нужно.

В качестве эксперимента китайские специалисты получили электричество из энергии, переданной им на чипе шведскими коллегами. Ученые уверены, что технология будет пользоваться большой популярностью.



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