 

Мнение: Мариуполь сверху

22.04.2022, 20:21, Разное
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Мда…

Вид на Мариуполь с дрона.

Источник: Размышления вольного социолога



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