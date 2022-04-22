 

Только на «Вы»: РПЦ утвердила новый порядок обращения к Богу и святым

22.04.2022, 20:11, Разное
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Святейший синод РПЦ на пленарном заседании утвердил новые правила молитвенного обращения к Богу и православным святым, которые вступают в силу с 1 мая. Отныне, взывая к высшим силам, необходимо обращаться к ним уважительно, на «Вы».

«У нас очень многие прихожане ведут себя с Господом весьма панибратски. Мол, боже, дай мне то, дай мне сё. Вы со Всевышним, простите, на брудершафт пили? Всё-таки надо какую-то иерархию соблюдать. Как Господь Бог, так и его святые и апостолы – существа гораздо более высокопоставленные, чем взывающий к ним. Так что никакое «тыканье» тут не уместно. Обращаться к ним следует исключительно на «Вы», уважительно, с большой буквы. Вы же не говорите «ты» своему епископу или патриарху, вот и Богу не следует», – пояснил секретарь синода протоиерей Никанор (Кукуев).

С 1 мая приходских священников обяжут следить за соблюдением прихожанами уважительного обращения к небожителям и накладывать епитимью на тех, кто по-старинке будет «тыкать» Богу. Вместе с принятыми правилами будет слегка скорректирован и текст некоторых основных молитв. В частности, редактуре подвергнется молитва «Отче наш», количество обращений на «ты» в которой превышает все допустимые пределы. Обновлённый текст основной молитвы православия будет доведён до сведенья прихожан на политинформационной проповеди 1 мая.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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