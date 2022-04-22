Мнение: Засекречивание внешней торговли, сокращение добычи нефти и исключения из корабельных санкций

1. Власти приняли ожидаемое решение. Некоторое время назад были засекречены данные о добыче нефти российскими компаниями. А вчера объявили уже о засекречивании всех данных о внешней торговле России:

https://lenta.ru/news/2022/04/21/fts/

Федеральная таможенная служба (ФТС) России временно прекратит публикацию статистики по импорту и экспорту. Власти объяснили такое решение желанием избежать «некорректных оценок и спекуляций», сообщает «РИА Новости».

Данные о торговле с другими странами засекретят на фоне введения западных санкций. «Я поддерживаю это решение и считаю его оправданным во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок. Это временная мера», — заявил глава ведомства Владимир Булавинов. Последняя статистика по экспорту и импорту с основными торговыми партнерами России была опубликована за январь 2022 года.

Всепропальщики напишут, что власти хотят скрыть резкое снижение объёмов экспорта, вызванное успехом американских санкций.

Обвал экспорта в 2022 году по некоторым направлениям действительно неизбежен. Однако по ключевым статьям, вроде экспорта углеводородов, вполне возможен и рост, ведь даже если физические объёмы упадут, их компенсирует кратный рост цен (нет, нашу нефть будут покупать за полную цену, про серьёзные скидки — это миф). Вдобавок, хотя страны ЕС и англосаксы собираются отказаться от нашей нефти и угля, это всё в отдалённом будущем, а прямо сейчас им нужно даже больше российских углеводородов, чем раньше.

Повторюсь, перспективы российской торговли на этот год выглядят хорошими. Причина засекречивания в другом.

США будут давить на те страны, которые продолжат торговлю с Россией. Обострять отношения с США пока что не хочет никто: все ждут, когда Штаты развалятся под грузом собственных проблем. Если наша торговля останется засекреченной, США окажутся в положении персонажа из комедий, над которым смеётся толпа подростков, а тот в ярости оборачивается туда-сюда, не в силах вычислить, кто конкретно пинает его пониже спины.

2. Реальные объёмы российского экспорта нефти можно примерно рассчитать по объёмам добычи. За март среднесуточные показатели остались почти теми же, что и в феврале, снизившись лишь на 0,33%. В первой половине апреля произошло снижение на 7,5% процентов относительно показателей марта:

http://rcc.ru/article/rossiya-za-pervuyu-polovinu-aprelya-snizila-dobychu-nefti-na-7-5-86752

Вероятно, снижение вызвано проблемами с логистикой и задержкой оплаты со стороны западных стран, которые ищут схемы обхода собственных финансовых санкций.

Но общие объёмы добычи нефти в России остаются немногим ниже, чем российская квота на добычу, установленная соглашениями в рамках ОПЕК+. Россия по-прежнему добывает и продаёт очень много нефти, но так как мы связаны договорённостями с нашими партнёрами, существенно нарастить объёмы и дополнительно заработать на высоких ценах в любом случае не получилось бы.

3. Страны ЕС громогласно объявили, что запретили российским судам заходить в европейские порты. Однако хитрые европейцы сделали в своих санкциях столько исключений, что по факту морская торговля с ЕС продолжится, и для большинства российских морских перевозчиков почти ничего не изменится:

https://lenta.ru/news/2022/04/17/v_obxod/

Большинство российских кораблей сможет обойти запрет Европейского союза (ЕС) о заходе в порты Бельгии, который вступил в силу 17 апреля. Несмотря на принятое в рамках пятого пакета антироссийских ограничений решение, девять из 12 судов России, находящихся в настоящее время в Северном море, получат разрешение на вход в гавани благодаря многочисленным исключениям из санкций, передает ТАСС со ссылкой на бельгийский телеканал RTBF.

Под ограничения на вход в порты Бельгии в общей сложности попадут около шести тысяч кораблей под российским флагом, однако разрешения на каждое из них будут выдаваться в индивидуальном порядке, с учетом всех исключений.

Так, обслуживание в гаванях страны смогут продолжить суда, которые перевозят нефть и нефтепродукты, газ, топливо для атомных электростанций, сельскохозяйственную продукцию, гуманитарные грузы и медикаменты. Кроме того, будут обслуживаться операции с российским углем из-за отложенного до 10 августа 2022 года эмбарго.