 

ВСУ лишились арсенала с тысячами тонн боеприпасов под Харьковом

22.04.2022, 19:15, Новости дня
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Российские военные взяли под контроль арсенал украинских военных в Харьковской области, в нем обнаружили тысячи тонн боеприпасов, сообщили в Минобороны России.

«Специалисты инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции взяли под контроль арсенал ВСУ площадью несколько сотен гектаров со складами с тысячами тонн боеприпасов в Харьковской области», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Ранее российские силовики в ходе рейда по выявлению украинских диверсантов в селе Казачьи Лагеря Херсонской области обнаружили схрон с оружием, включая гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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