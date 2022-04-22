ВСУ лишились арсенала с тысячами тонн боеприпасов под Харьковом
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Российские военные взяли под контроль арсенал украинских военных в Харьковской области, в нем обнаружили тысячи тонн боеприпасов, сообщили в Минобороны России.
«Специалисты инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции взяли под контроль арсенал ВСУ площадью несколько сотен гектаров со складами с тысячами тонн боеприпасов в Харьковской области», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Ранее российские силовики в ходе рейда по выявлению украинских диверсантов в селе Казачьи Лагеря Херсонской области обнаружили схрон с оружием, включая гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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