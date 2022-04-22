Мать Саакашвили : С 2014 года Мариуполь находится под контролем моего сына
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Мать арестованного на шесть лет экс-президента Грузии, главы украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили Гиули Аласания сообщила грузинским журналистам, что ее сын «очень нужен Украине в эти критические дни», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Сегодня в центре внимания Мариуполь. С 2014 года Мариуполь находится под контролем моего сына. А последние три месяца (пребывания на Украине) он вообще не выезжал из Мариуполя», – сказала она.
По ее словам, «многие начинания» в Мариуполе связаны с ее сыном, в том числе назначение мэра этого города.
Экс-президент Грузии был арестован 1 октября прошлого года после того, как тайно вернулся в страну на пароме с молочными продуктами.
В тюрьме он жалуется на здоровье и регулярно просит «вернуть его на Украину».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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