Захарова заявила о желании ВСУ оставить больше людей на «Азовстали» для живого щита
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Киев делает все, чтобы люди, находящиеся на территории «Азовстали», продолжали там оставаться, это политика «живого щита», сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».
«Они делают все – это делает киевский режим, за спиной которого стоит США, – чтобы люди, которые находятся на «Азовстали», там продолжали находиться. Для них это продолжение тактики живого щита», – передает ее слова ТАСС.
Захарова также назвала ложью заявления Киева о том, что российская сторона не дает возможности гражданским лицам покинуть территорию «Азовстали».
Она отметила, что российская сторона гарантировала бы безопасность, жизнь, оказание помощи покидающим предприятие людям. «Все это говорилось неоднократно», – подчеркнула она.
Захарова заявила, что Киев и Вашингтон делают вид, что возможности для выхода гражданского населения нет. «Они запугивают тех людей, которые находятся внутри «Азовстали», запугивают всех вокруг», – отметила она.
Также Захарова рассказала, что имеются свидетельства того, что на «Азовстали» есть люди, не связанные с Вооруженными силами Украины.
В пятницу начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев подтвердил, что РФ в любой момент может ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации мирного населения с «Азовстали».
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