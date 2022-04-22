Мнение: Помощь блогу

Картинку достал старую, но присмотрелся – нынче она наполняется новым смыслом и аллюзиями. Например, ее можно было бы назвать “между РФ и Украиной”. И самое главное – я бы затруднился сказать, что справа, а что слева.

Сапожник в ЖЖ держится каким-то чудом. Думаю, администрация ЖЖ давно б его вывела как минимум на vpn, так, как она это сделала с блогами Кунгурова, Никонова и Митрича – мешает лишь то, что я не за границей, а здесь, пишу из Москвы. Не скрываюсь.

Но жить “в пустыне, даром божьей пищи” пока не научился. Поддержать блог можно так:

Сбербанк 5469 3801 5613 2713

Альфа-банк 5559 4727 1179 9416

Тинькофф 5213 2438 1577 1751

Юмани (экс-Яндекс.Деньги) 410015708250162

Всем читателям – спасибо.