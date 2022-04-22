 

Мало никому не будет – Личное мнение

22.04.2022, 18:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Канцлер Германии Шольц дал интервью немецкому изданию Шпигель.

Речь шла о самом насущном для всех — и для России, и для Европы, а именно — о поставках газа.


Фото: Соцсети

«Мы хотим избежать серьезного экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и [закрытия] заводов, которые больше никогда бы не открылись», — объясняет немецкий канцлер.

Ранее в Брюсселе говорили о введении эмбарго не только на поставки нефти, но и газа. По мнению представителя Франции, Европа готова «идти настолько далеко в санкциях, насколько это возможно».

Но будем реалистами — в вопросах бизнеса всегда лучше слушать прагматичных немцев, а не эмоциональных французов:

«Кто-то вообще думает о глобальных последствиях?», — вопрошает Шольц.

В реальности эмбарго на поставки газа в Европу в самом деле приведут к глобальному кризису.

Совершенно не исключаю и того, что в какой-то момент это может произойти. Чем разрыв экономических связей закончится для всех стран, сегодня спрогнозировать невозможно.

Ясно одно — мало никому не будет.

А вы как думаете, возможен такой сценарий, когда Европа останется без газа, а Россия — без доходов от его продажи?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / В Новосибирске установили бюст генпрокурора СССР Романа Руденко

22.10 / Гарик Харламов о разводе с Кристиной Асмус: “Наша дочь не знает, что мама и папа расстались”

20.10 / Ким Кардашьян арендовала остров для вечеринки в честь своего 40-летия

04.11 / В Сети появились данные о LG Rollable, первом смартфоне с растягивающимся экраном

18.10 / В Петербурге мужчина спрятал в шкаф тело задушенной пенсионерки

06.08 / Сергея Фургала проверят на причастность к взрыву в Бейруте

14.06 / Мнение: “Мы скоро вернемся”

13.07 / Мнение: Изба-читальня. Свет нашей жизни

19.08 / “Масштабы показухи поражают”: украинский журналист Бутусов раскритиковал подготовку к параду в Киеве

22.02 / Единственный путь на престол — преступление

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика