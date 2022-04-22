Мало никому не будет – Личное мнение

Канцлер Германии Шольц дал интервью немецкому изданию Шпигель.

Речь шла о самом насущном для всех — и для России, и для Европы, а именно — о поставках газа.



Фото: Соцсети

«Мы хотим избежать серьезного экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и [закрытия] заводов, которые больше никогда бы не открылись», — объясняет немецкий канцлер.

Ранее в Брюсселе говорили о введении эмбарго не только на поставки нефти, но и газа. По мнению представителя Франции, Европа готова «идти настолько далеко в санкциях, насколько это возможно».

Но будем реалистами — в вопросах бизнеса всегда лучше слушать прагматичных немцев, а не эмоциональных французов:

«Кто-то вообще думает о глобальных последствиях?», — вопрошает Шольц.

В реальности эмбарго на поставки газа в Европу в самом деле приведут к глобальному кризису.

Совершенно не исключаю и того, что в какой-то момент это может произойти. Чем разрыв экономических связей закончится для всех стран, сегодня спрогнозировать невозможно.

Ясно одно — мало никому не будет.

А вы как думаете, возможен такой сценарий, когда Европа останется без газа, а Россия — без доходов от его продажи?

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