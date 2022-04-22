 

На бумажной чековой ленте начнут размещать рекламу

22.04.2022, 18:11, Разное
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Для борьбы с подорожанием и дефицитом чековой ленты специалисты межведомственной комиссии, состоящей из специалистов Минпромторга и Минэкономразвития, объявили о запуске проекта по размещению рекламы на бумажных чеках.

«Выбор пал на данный рекламный носитель в связи с тем, что граждане чаще получают именно бумажные чеки, чем электронные. Практически каждый покупатель внимательно изучает содержимое чека. И временный дефицит данного носителя в последнее время привел к значительному росту цен на данную продукцию. Мы предлагает компаниям, которые хотят разместить свою рекламу для конечного потребителя, профинансировать полное брендирование чековых лент, которые могут содержать сразу два вида рекламы – цветной рекламный задний фон чека, и контекстная информация, по категории самой дорогой покупки среди товарных позиций», – сообщили в межведомственной комиссии.

Возможности размещения рекламы ограничиваются только фантазиями рекламодателя. По базовым настройкам максимальный размер рекламного текста на одном чеке не может превышать более 1 листа А4. Ограничения цветного оборотного фона для чеков ничем не ограничивается кроме наличия на заводе изготовители требуемых красок, которые рекламодатель будет обязан закупить и поставить на завод за свой счет.

Ожидается, что внедрение рекламного формата позволит сделать чековую ленту для торговых предприятий практически полностью бесплатной.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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