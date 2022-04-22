Мнение: Перенос столицы Индонезии, перенос столицы России и Египет за рубли

1. Спасибо Герарду Меркатору, Россия выглядит на карте значительно внушительнее, чем на глобусе. По этой же причине мы в России зачастую недооцениваем размер и значение южных тропических стран. На меркаторовой карте расположенная на экваторе островная Индонезия настолько мала, что раз пять или десять свободно умещается внутри России (с сохранением проливов между островами). Но, как показано на заглавной картинке, в действительности Индонезия настолько велика, что её протяжённость с запада на восток сравнима с расстоянием от Петербурга до Охотского моря.

Площадь Индонезии в 9 раз меньше России. Однако там тепло, природа богатая, а окружающие моря также служат важным источником пищевых ресурсов и минерального сырья. Население Индонезии составляет 270 миллионов человек – почти в два раза больше, чем в России. По величине экономики Россия занимает 6-е место в мире, а Индонезия – 7-е:

https://ru.wikipedia.org/Список_стран_по_ВВП_(ППС)

Индонезия продолжает быстро расти как демографически, так и экономически. Возможно, лет через 10 индонезийцы обойдут нас по размеру ВВП.

Джакарта, нынешняя столица страны, растёт слишком быстро. Город перенаселённый (10,5 миллионов человек), грязный, экологически неблагополучный. Местные источники пресной воды на острове Ява исчерпаны и едва поддерживают огромное население. Поэтому столицу Индонезии хотят перенести в более подходящее место:

https://zen.yandex.ru/media/statistical_look/zachem-indoneziia-perenosit-svoiu-stolicu-na-1300-km-na-vostok-i-tratit-na-eto-milliardy-623f28535c0f5e75278b92d6

Как отмечают власти страны и президент, Джакарта уже не может выполнять две важные функции в стране — экономическую и политическую. Последнюю, судя по всему, придется передать другому городу, в который индонезийцы и хотят перенести столицу. Каким он должен быть:

— располагается в центре страны;

— находится в сейсмически безопасной зоне;

— имеет достаточно водных ресурсов.

Такой город в стране появился недавно — это Нусантара, которая имеет статус строящегося с нуля — проектом занимается индонезийская компания, совместно со специалистами из Японии и Китая. Название города, кстати, было объявлено только в январе 2022. Располагается он на соседнем острове Калимантан, и позже город и агломерацию хотят выделить в отдельный округ со статусом отдельного региона (как у нас город федерального значения, наподобие Санкт-Петербурга или Севастополя). И находится Нусантара в почти в 1300 км от Джакарты.

Примеры подобного рода в современной истории не редки. Тот же перенос столицы Бразилии с густонаселенного побережья вглубь страны, в специально построенный для этого город Бразилиа.

Впрочем, бразильский пример не вдохновляет. Огромная Бразилия с населением в 190 миллионов человек занимает лишь 8-е место в мировом рейтинге экономик – по-видимому, уже безнадёжно отстав от Индонезии.

2. В России также звучат призывы о переносе столицы на восток, подальше от западных границ и поближе к Китаю – нашему ключевому союзнику. Если не прямо на Дальний Восток, то хотя бы в Сибирь, поближе к географическому центру страны:

https://lenta.ru/news/2022/04/20/russia_capital/

Идея сомнительная: затраты потребуются колоссальные, и едва ли выгода от физической близости правительства и Госдумы к Китаю покроет расходы на перемещение.

Сторонники иного подхода предлагают не трогать Москву, а менять ландшафт. В теории, можно оставить столицу на том же самом месте, но немного подвинуть границы на западе. Так Москва и вправду станет несколько ближе к географическому центру.

3. Странам, которые часто навещают наши туристы, следует принимать оплату в рублях:

https://lenta.ru/news/2022/04/15/egypt/

Председатель Российско-Египетского делового совета Михаил Орлов предложил египетским отельерам принимать оплату за проживание россиян в рублях. Об этом сообщают «Известия».

«Требуется политическая воля для реализации этого, но я думаю, что такие механизмы, когда отели и рестораны Египта будут принимать рубли, должны создаваться», — заявил глава совета и отметил, что до тех пор, пока подобное решение не примется, любое путешествие для отечественных туристов является проблематичным.

По словам Орлова, до авиакатастрофы над Синайским полуостровом в 2015 году отели Хургады и Шарм-эш-Шейха подпольно принимали рубли. Специалист подчеркнул, что такого рода схемы следует «выводить в правовое поле», однако для этого нужен рабочий механизм.