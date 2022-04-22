Лавров: РФ не ведет переговоры по гарантиям безопасности для Украины

Россия не ведет ни с какими странами переговоры по вопросу предоставления Украине гарантий безопасности, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

«Мы ни с кем переговоров не ведем на эту тему», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Министр указал на то, что переговоры были именно с украинской стороной, однако они застопорились после того, как Москва 15 апреля направила Киеву проект возможных договоренностей. «Мы вели переговоры, <…> сейчас они застопорились, потому что дней пять назад очередное предложение, которое мы передали украинским переговорщикам и которое было сформулировано с учетом их поступивших на тот момент комментариев, остается без ответа», – добавил Лавров.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Киев предложений от РФ не получал. «Насколько он владеет ситуацией, это уже не мне судить, но это просто характеристика того, где находится это процесс под названием «переговоры». Но вели мы эти переговоры до настоящего момента с украинской стороной в двустороннем формате, и в этих рамках Украина согласилась обязаться быть нейтральной, внеблоковой, безъядерной страной при предоставлении гарантий безопасности международного характера», – отметил глава МИД.

Президент РФ Владимир Путин, как обратил внимание Лавров, еще в начале 2022 года заявлял, что расширение НАТО для РФ неприемлемо, но Москва готова рассматривать гарантии безопасности для Украины, Европы и РФ в любом другом формате. «Это было изначально нашей позицией, и мы ее придерживались», – подчеркнул министр.

Он также отметил, что Украина в ходе переговоров в качестве возможных стран – гарантов безопасности упоминала членов СБ ООН, Германию и Турцию. «Мы не против. Главное – это то, что будет являть собой существо этих гарантий, и чтобы эти гарантии, будучи приемлемыми для Украины, не создавали угроз для кого-нибудь еще», – резюмировал глава российского дипведомства.

Ранее Лавров заявил, что переговоры российской и украинской сторон проходят медленно.

Директор второго департамента СНГ российского МИД Алексей Полищук заявил, что российско-украинские переговоры в видеоформате ведутся практически в ежедневном режиме.

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