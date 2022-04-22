 

Аргентина отказалась поддерживать исключение РФ из международных организаций

22.04.2022, 17:50, Новости дня
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Правительство Аргентины не будет поддерживать исключение РФ из всех без разбора международных организаций из-за ситуации на Украине, сообщила пресс-секретарь президента южноамериканской республики Габриэла Серрути.

«Не все исключения из международных организаций и санкции одинаково обоснованы. Аргентина не считает, что исключение страны из международной организации помогает улучшить ситуацию», – ответила она на вопрос о приостановке статуса РФ в качестве наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ), передает ТАСС. Аргентина воздержалась при голосовании.

По словам Серрути, Аргентина также «не будет способствовать исключению [России] из Группы двадцати».

Напомним, что президент США Джо Байден заявил, что выступает за исключение РФ из группы Большой двадцатки, но признал, что некоторые страны с ним в этом вопросе не согласятся.

В Кремле заявили, что США оказывают давление на страны «Большой двадцатки» (G20), однако это многосторонний формат, и ряд государств придерживаются независимой позиции относительно России. 

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин заявил, что РФ является важным участником Группы двадцати (G20).

Позже Bloomberg сообщило, что американские чиновники пытались убедить Индонезию не допускать президента РФ Владимира Путина до участия в саммите G20.

Накануне министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати заявила, что лидеры всех стран Группы двадцати (G20) приглашены на саммит объединения, в том числе президент РФ Владимир Путин.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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