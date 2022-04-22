 

Ученые выяснили, с чем связаны визуальные образы в сознании людей при прослушивании музыки

22.04.2022, 17:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые из Соединенных Штатов Америки провели исследование которое доказало, что воздействие культурной среды на мыслительную деятельность и создание мозгом определенных образов при прослушивании музыки – далеко не миф.

К эксперименту привлекли более 600 жителей Китая и США. Стоит отметить, что китайцы проживали в сельской местности и не имели доступа к зарубежной музыке. Добровольцам давали прослушать 30 отрывков из известных американских и китайских композиций.

Оказалось, что у американцев ассоциации при прослушивании музыки были схожи между собой. То же можно сказать и про китайских участников эксперимента. Однако корреляции образов у двух культульных сред не наблюдалось.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05 / Национализация бизнеса: Смысл и значение показательной порки нидерландского офшора

15.12 / Жена Петришина – Личное мнение

19.05 / Эксперт Марголин о блокировке независимого СМИ в Белоруссии: Власти кладут еще один кирпичик в массив ненависти народа

17.05 / Представлен смартфон 8848 M6 Inspiration Edition с интересным корпусом и мощным оснащением

20.12 / Скандалы: Последним делом самолёты

13.04 / Путин подписал указ о запрете тирании и автократии

26.09 / Лавров рассказал, почему Мали обратилось за помощью к «ЧВК Вагнера»

15.02 / На Сахалине подростки устроили драку со стрельбой

16.03 / “Силовик есть, умовика не надо”. Олег Куваев – о том, почему шутки из “Масяни” становятся реальностью

02.05 / Мнение: Искусствовед из сериала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика