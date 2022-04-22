Ученые выяснили, с чем связаны визуальные образы в сознании людей при прослушивании музыки

Ученые из Соединенных Штатов Америки провели исследование которое доказало, что воздействие культурной среды на мыслительную деятельность и создание мозгом определенных образов при прослушивании музыки – далеко не миф.

К эксперименту привлекли более 600 жителей Китая и США. Стоит отметить, что китайцы проживали в сельской местности и не имели доступа к зарубежной музыке. Добровольцам давали прослушать 30 отрывков из известных американских и китайских композиций.

Оказалось, что у американцев ассоциации при прослушивании музыки были схожи между собой. То же можно сказать и про китайских участников эксперимента. Однако корреляции образов у двух культульных сред не наблюдалось.