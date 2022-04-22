Мнение: Блокада Азовстали

Многие вчера удивились тому, как Путин вдруг – спустя 2 месяца – вспомнил, что является типа главнокомандующим всей “операции”, и, странно вцепившись в стол, внезапно повелел своему “фанерному маршалу” Шойгу прекратить штурм Азовстали, а вместо этого окружить всю территорию завода, “чтобы мышь не проскочила”… и, видимо, ждать, пока защитники Мариуполя сдадутся сами. Это называется “взять измором”.

В основном всякие наблюдатели восприняли произошедшее в рамках некоего противоречия между Путиным и Кадыровым. Кадыров ведь буквально за несколько часов до заявления Путина анонсировал штурм и пообещал, что Мариуполь будет полностью захвачен в течение суток – и тут вдруг Путин как бы дает отбой, да еще в прямом эфире. Это что – такой специальный “укорот” для чеченского лидера? (про Шойгу уже никто всерьез не рассуждает – все понимают, что он там для мебели). Путин решил показать, кто в доме хозяин?

Но тут возникает другой вопрос, намного более символический и страшный. Его поднял, в частности, Олег Кашин из своего Лондона. По некоторым сведениям, в подземных этажах завода остаются еще до 1000 мирных жителей. А российское руководство приказало установить, по сути, блокаду Азовстали. И сделал это Путин – сам сын блокадника. А как же блокада Ленинграда? Мы же все считаем ее величайшим преступлением гитлеровского режима, у нас про это книги написаны и фильмы сняты, только недавно была еще всероссийская дискуссия на эту тему.

Но если блокада Ленинграда – это плохо, то почему блокада Азовстали – хорошо? Цель-то в обоих случаях одинаковая – взять измором. Одержать военную победу при помощи голода. И это при том, что у мать Путина сама почти умерла от голода в Ленинграде – ее чудом спас его отец, который сам был на костылях после ранения. В блокаду умер его старший брат:

“Ребенка похоронили на Пискаревском кладбище. 27 января прошлого года, в день полного снятия блокады, Владимир Путин был в Санкт-Петербурге и посетил это кладбище. Президент прошел по центральной аллее от Вечного огня к мемориалу Родина-мать, обнял старушку-блокадницу и охотно фотографировался со всеми желающими. Всю церемонию, включая проход почетного караула, он провел с непокрытой головой. И долго стоял у скромной братской могилы с датой 1942, в которой лежит его умерший в блокаду старший брат.

«А отец, когда ребенка забрали и мама осталась одна, а ему разрешили ходить, встал на костыли и пошел домой. Когда подошел к дому, то увидел, что санитары выносят из подъезда трупы, — вспоминает Путин. — И увидел маму. Подошел, и ему показалось, что она дышит. И он санитарам говорит: “Она же еще живая!” — “По дороге дойдет, — говорят ему санитары. — Уже не выживет”. Он рассказывал, что набросился на них с костылями и заставил поднять ее назад, в квартиру. Они ему сказали: “Ну, как скажешь, так и сделаем, но знай, что мы больше сюда не приедем еще две-три-четыре недели. Сам будешь разбираться тогда”. И он ее выходил. Она осталась жива. И дожила до 1999 года. А он умер в конце 1998-го».

Умерла бы тогда мать Путина от голода – сам Путин бы не родился. Вот окончание той статьи:

“После снятия блокады семья Путиных переехала в Тверскую область и до конца войны жила там. У Путина-старшего было шесть братьев. Пятеро погибли. Владимир Путин был поздним ребенком, мама родила его в 41 год.

«И не было же семьи, где бы кто-то не погиб. И, конечно, горе, беда, трагедия. Но у них не было ненависти к врагу, вот что удивительно. Я до сих пор не могу, честно говоря, этого до конца понять, — пишет Путин. — Мама вообще была у меня человек очень мягкий, добрый… И она говорила: “Ну какая к этим солдатам может быть ненависть? Они простые люди, и тоже погибали на войне”. Это поразительно. Мы воспитывались на советских книгах, фильмах… И ненавидели. А вот у нее этого почему-то совсем не было. И ее слова я очень хорошо запомнил: “Ну что с них взять? Они такие же работяги, как и мы. Просто их гнали на фронт”».

У матери Путина не было ненависти. А у самого Путина она почему-то есть.